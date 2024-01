Les conférences du numérique CCI95 Cergy, 17 janvier 2024, Cergy.

Les conférences du numérique Vous êtes-vous déjà demandé comment votre page d’accueil web peut être le pivot de votre réussite en ligne ? Mercredi 17 janvier, 09h30 CCI95 sur inscription, gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-01-17T09:30:00+01:00 – 2024-01-17T11:30:00+01:00

Fin : 2024-01-17T09:30:00+01:00 – 2024-01-17T11:30:00+01:00

Rejoignez-nous pour une conférence inédite présentée par Stéphane Boesel, expert en communication digitale de l’agence renommée « Le Café du Web » du Val d’Oise.

Durant cette session immersive de deux heures, plongez au coeur des stratégies clés pour transformer votre page d’accueil en un outil puissant d’acquisition client. Stéphane partagera ses connaissances approfondies pour optimiser votre présence en ligne et dynamiser votre activité.

Ce que vous apprendrez :

Les secrets d’une page d’accueil captivante et efficace.

L’impact direct sur votre visibilité et vos opportunités commerciales.

Les astuces pour attirer et retenir vos visiteurs dès les premières secondes.

Comment booster votre communication en ligne pour des résultats concrets.

Pour qui ?

Cette conférence s’adresse aux entrepreneurs passionnés, micro-entreprises, TPE et PME désireux de propulser leur présence digitale et d’optimiser leurs performances en ligne.

Pourquoi participer ?

Obtenez des conseils pratiques pour améliorer votre site web instantanément.

Développez une compréhension approfondie de l’impact de votre page d’accueil sur votre activité.

Échangez avec des experts et d’autres professionnels pour des idées enrichissantes.

Amorcez un changement significatif dans votre stratégie de communication en ligne.

CCI95 35 boulevard du port 95000 cergy Cergy 95000 Grand Centre Val-d’Oise Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.entreprises.cci-paris-idf.fr/web/cci95/evenement-digital »}]

page web en ligne

CCI 95