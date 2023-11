Histoire 2.0 : « Réalité virtuelle, expérience immersive et métavers ». CCI Versailles Catégories d’Évènement: Versailles

Yvelines Histoire 2.0 : « Réalité virtuelle, expérience immersive et métavers ». CCI Versailles, 26 novembre 2023, Versailles. Histoire 2.0 : « Réalité virtuelle, expérience immersive et métavers ». Dimanche 26 novembre, 16h30 CCI Sur inscription La modélisation 3D appliquée au patrimoine aujourd’hui disparu, va vous émerveiller ! Hubert Naudeix, spécialiste des restitutions virtuelles de monuments, expliquera comment la réalité virtuelle, la réalité augmentée, l’expérience immersive ou le métavers peuvent faire revivre l’Histoire : admirer une éclipse en compagnie du Roi au château de Marly, découvrir tel un archéologue une fresque de Pompéi, ou encore se laisser surprendre par les chaises et tables volantes… CCI 21-23 Av. de Paris, 78000 Versailles Versailles 78000 Montreuil Yvelines Île-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Détails
Catégories d'Évènement:
Versailles, Yvelines
Autres
Lieu
CCI
Adresse
21-23 Av. de Paris, 78000 Versailles
Ville
Versailles
Departement
Yvelines

