Histoire 2.0 : « Assassin’s Creed Unity, visite guidée du Paris révolutionnaire avec William Brou de la chaîne Histoire en jeux ». CCI Versailles, 26 novembre 2023, Versailles.

Histoire 2.0 : « Assassin’s Creed Unity, visite guidée du Paris révolutionnaire avec William Brou de la chaîne Histoire en jeux ». Dimanche 26 novembre, 15h30 CCI Sur inscription

Assassin’s creed unity, prenez les manettes et jouez à ce jeu vidéo qui se déroule à Paris sous la Révolution. William Brou, historien et gameur, décryptera avec vous l’univers historique de la séquence jouée. Spécialiste de l’enseignement de l’histoire à travers les jeux vidéos, il anime la chaîne YouTube Histoire en Jeux.

Vous découvrirez la diversité des jeux vidéos d’histoire créés lors de Game Jam (des concours entre équipes qui créent des jeux à partir de thèses de doctorant en un temps limité). En quelques minutes et de manière ludique, vous comprendrez une thèse d’histoire

CCI 21-23 Av. de Paris, 78000 Versailles Versailles 78000 Montreuil Yvelines Île-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-26T15:30:00+01:00 – 2023-11-26T16:30:00+01:00

