Nettoyer ses données pour construire un numérique responsable CCI Tarn – Chambre industrie et commerce Albi Catégories d’Évènement: Albi

Tarn

Nettoyer ses données pour construire un numérique responsable CCI Tarn – Chambre industrie et commerce, 16 mars 2023, Albi. Nettoyer ses données pour construire un numérique responsable Jeudi 16 mars, 09h00 CCI Tarn – Chambre industrie et commerce Gratuit mais inscription obligatoire Au programme de ce webinaire proposé par la CCI

• Mini quizz d’introduction – 10 questions sur les impacts du numérique

• Les impacts du numérique

• Le numérique responsable où comment changer nos pratiques

• Le nettoyage de son ordinateur > mode d’emploi

CCI Tarn – Chambre industrie et commerce 1 Avenue Général Hoche, 81000 Albi Albi 81000 Tarn Occitanie 0567466000 https://www.tarn.cci.fr/

2023-03-16T09:00:00+01:00 – 2023-03-16T10:30:00+01:00

