Atelier d’information + BtoB Portugal Mardi 4 avril, 09h00 CCI Paris Sur inscription

Pourquoi s’intéresser au Portugal ?

Le rythme de l’économie s’est accéléré. Ainsi, en 2022 le Portugal occupe la deuxième place en terme de croissance au classement européen.

Le Portugal offre de nombreux avantages :

• Une économie stable et un pays très sûr (top 10 mondial en termes de sécurité) ;

• Une localisation stratégique en Europe ;

• D’excellentes infrastructures aériennes, routières, ferroviaires et portuaires ;

• Une main d’œuvre de qualité aux compétences linguistiques (anglais et français) reconnues en regard d’un salaire minimum de 760 euros/mois (brut sur 14 mois) ;

• Un code du travail plus flexible, Une fiscalité avantageuse : l’impôt sur les sociétés est de 21% ;

• Un tissu économique varié où se mêlent les secteurs traditionnels et les secteurs de pointe.

Le Portugal attire de nombreux investisseurs étrangers dans le domaine de l’outsourcing, des TIC et de l’immobilier touristique.

Dans ce contexte, la France est le 3ème investisseur étranger et un partenaire commercial majeur (2ème fournisseur et 3ème client) du Portugal. A titre indicatif, près de 750 entreprises portugaises à participation française ont été recensées.

Programme de la journée :

Atelier de 9h30 à 11h30 (accueil dès 9h00)

Panorama du marché portugais

Atelier animé par Laurent Marionnet, Directeur de la CCI Luso-Française

Intervention de Helio Pereira, Banque Caixa Geral de Depositos et d’un cabinet d’avocat

Entretiens individuels de 14h00 à 17h00

A l’issue de l’atelier, vous pourrez bénéficier d’un entretien individuel avec nos intervenants afin d’aborder vos projets de développement au Portugal. Entretien de 20 mn pour les entreprises ayant des projets d’implantation, par ordre d’arrivée des inscriptions, dans la limite des places disponibles.

CCI Paris 27 avenue de Friedland 75008 Paris

2023-04-04T09:00:00+02:00 – 2023-04-04T17:00:00+02:00

