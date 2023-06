2e édition des Entretiens Alzheimer Lille CCI/Palais de la bourse Lille Lille Catégories d’Évènement: Lille

Nord 2e édition des Entretiens Alzheimer Lille CCI/Palais de la bourse Lille, 13 juin 2023, Lille. 2e édition des Entretiens Alzheimer Lille Mardi 13 juin, 14h00 CCI/Palais de la bourse L’inscription est gratuite mais obligatoire La Fondation Recherche Alzheimer a pour mission de soutenir la recherche sur la maladie d’Alzheimer mais également d’informer sur cette pathologie qui touche aujourd’hui 1 000 000 Français, avec 225 000 nouveaux cas recensés chaque année. En ce sens, elle organise chaque année à Paris, et dans plusieurs régions de France « Les Entretiens Alzheimer ». Ces conférences sont une occasion unique de renforcer le dialogue entre les chercheurs, les professionnels, les aidants et toutes les personnes engagées dans le combat contre la maladie. La 2nde édition des Entretiens Alzheimer Lille aura lieu mardi 13 juin de 14h à 16h15 au Palais de la Bourse – CCI Grand Lille, Place du Théatre. L’ouverture des portes se fera dès 13h30.

Les thématiques abordées cette année seront les enjeux d’avenir de la maladie d’Alzheimer et les troubles du sommeil. Retrouvez le programme complet ICI

Plus d’informations sur notre site dédié aux Entretiens Alzheimer CCI/Palais de la bourse Place du théâtre Lille Lille Lille-Centre Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://entretiensalzheimer.org/index.php/lille/ »}, {« type »: « phone », « value »: « 01 42 17 75 19 »}] [{« link »: « https://entretiensalzheimer.org/wp-content/uploads/2023/05/Programme-lille-2023.VF_.pdf »}, {« link »: « https://entretiensalzheimer.org/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-13T14:00:00+02:00 – 2023-06-13T16:15:00+02:00

2023-06-13T14:00:00+02:00 – 2023-06-13T16:15:00+02:00 Fondation Recherche Alzheimer Détails Catégories d’Évènement: Lille, Nord Autres Lieu CCI/Palais de la bourse Adresse Place du théâtre Lille Ville Lille Departement Nord Age min 35 Age max 99 Lieu Ville CCI/Palais de la bourse Lille

CCI/Palais de la bourse Lille Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lille/

2e édition des Entretiens Alzheimer Lille CCI/Palais de la bourse Lille 2023-06-13 was last modified: by 2e édition des Entretiens Alzheimer Lille CCI/Palais de la bourse Lille CCI/Palais de la bourse Lille 13 juin 2023