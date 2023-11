Entreprises : Comment mieux accompagner vos apprentis et répondre à vos obligations ? CCI Occitanie Blagnac Catégories d’Évènement: Blagnac

Haute-Garonne Entreprises : Comment mieux accompagner vos apprentis et répondre à vos obligations ? CCI Occitanie Blagnac, 5 décembre 2023, Blagnac. Entreprises : Comment mieux accompagner vos apprentis et répondre à vos obligations ? Mardi 5 décembre, 14h30 CCI Occitanie Entreprises : Comment mieux accompagner vos apprentis et répondre à vos obligations ? • Vos droits et obligations en tant qu’employeur

• Comment mieux prévenir les risques professionnels ?

• Retour d’expérience d’une entreprise

• Nos solutions et acteurs ressources

• Temps d’échanges avec vos questions Les intervenants : Romain LEMBGEN, Ingénieur Conseil – CARSAT LR

James ALVES, Médecin Inspecteur du Travail – DREETS Occitanie

Medhi JOUHAR, Responsable du service central travail – DDETS Hérault

Virginie NEGRE, Cheffe service santé sécurité, Référente PRST – DREETS Occitanie CCI Occitanie 5 rue Dieudonné Costes, 31701 Blagnac cedex Blagnac 31700 Haute-Garonne Occitanie 0562742000 https://www.occitanie.cci.fr/ https://www.facebook.com/ccioccitanie;https://twitter.com/CCIoccitanie;https://www.linkedin.com/company/cci-occitanie/?viewAsMember=true;https://www.youtube.com/channel/UCKLMPqjuaTB99VBrDgCDy1A https://events.teams.microsoft.com/event/e9f0fb5a-e215-41ad-baff-abb8f272e451@55b303ae-2d29-4c14-9b98-6ac09749fa77 Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-05T14:30:00+01:00 – 2023-12-05T16:00:00+01:00

