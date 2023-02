Les TMS : Quelles actions de prévention et d’amélioration des conditions de travail ? CCI Occitanie Blagnac Catégories d’Évènement: Blagnac

Les TMS : Quelles actions de prévention et d'amélioration des conditions de travail ? Jeudi 16 mars, 14h30 CCI Occitanie

Les Troubles Musculosquelettiques :

Quelles actions de prévention et d’amélioration des conditions de travail ? • Définition des TMS

• Accompagnement par le SPST

• Retour d’expérience d’une entreprise

• Les aides et outils mobilisables

• Questions du public Les intervenants :

Armelle MARLET, Ingénieur Conseil – CARSAT Languedoc-Roussillon

Ronan MALGOYRE, Ingénieur Conseil – CARSAT Midi-Pyrénées

Matthieu DALIBARD, Ergonome – CSTG 32

Sébastien CALMEIL, Directeur – MAS HELIOS Groupe Clinipole

