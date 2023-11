DLV : Rencontre French Tech Val de Loire à Châteauroux CCI Indre Châteauroux, 21 décembre 2023, Châteauroux.

On vous convie juste avant les fêtes pour un moment de partage entre acteurs du numérique à la CCI Indre. L’occasion de clôturer en beauté le programme French Tech Tremplin Prépa*, dont bénéficient depuis plusieurs semaines 7 porteurs de projets accompagnés par des experts.

Une fin d’après-midi dédiée à l’innovation avec :

Les pitch des startups French Tech Tremplin pour découvrir les innovations locales

Des échanges entre pairs et retours d’expérience d’anciens porteurs de projet

Un moment de networking convivial

L’événement est ouvert à l’écosystème numérique régional et est soutenu par La French Tech Val de Loire.

Inscription obligatoire, places limitées

À très vite !

La team DLV

Événement en partenariat avec The Place by CCI 36

Soutenu par la Région Centre-Val de Loire et Châteauroux Métropole

CCI Indre 24 Place Gambetta, 36000 Châteauroux Châteauroux 36000 Indre Centre-Val de Loire

