Haute-Savoie Digital Day et Soirée givrée ! CCI HAUTE-SAVOIE Annecy

Haute-Savoie Digital Day et Soirée givrée ! Haute-Savoie Digital Day : Le rendez-vous numérique des entreprises

Un programme 100% TPE, des contenus riches, concrets et d’actualité ! Lundi 29 janvier, 09h00 CCI HAUTE-SAVOIE Sur inscription

Haute-Savoie Digital Day (journée du numérique) a pour objectif de faciliter la transition digitale des TPE et de les aider à l’accélérer, de façon concrète, grâce à l’aide d’experts du numérique.

Le temps d’une journée, cap sur des conseils, des outils et des échanges pour accélérer la réussite de chacun suivant ses attentes, ses besoins et ses moyens.

Un événement adapté à tous, et un temps fort vecteur de rencontres pour faire du numérique un vrai levier de croissance !

9h > 17h | CCI Haute-Savoie | Annecy

Un programme TPE-PME,

100 % adapté aux enjeux de demain

#business #visibilité #outils #tendances

18h > 20h | Papeteries Image Factory | Cran-Gevrier

Soirée Givrée :

exploration au cœur de l’écosystème numérique !

#keynote : expérience Deep Time #visite #networking #convivialité

CCI HAUTE-SAVOIE 5 rue du 27ème BCA Annecy 74300 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes

numérique annecy

CCI Haute-Savoie