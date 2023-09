Les Eco-Circonférences #1 CCI Eure-et-Loir Chartres, 9 novembre 2023, Chartres.

Les Eco-Circonférences #1 Jeudi 9 novembre, 18h00 CCI Eure-et-Loir Gratuit sur inscription

Les Eco-Circonférences c’est une soirée dédiée à l’économie circulaire et à l’environnement née de la rencontre entre Agyre et le Village by CA Chartres X The Place by CCI 28.

Objectifs : créer des synergies sur un territoire déjà bien engagé mais également apporter des réponses aux freins ou problématiques identifiés au moyen de l’expertise de différents intervenants et de partages de bonnes pratiques.

Vous souhaitez vous lancer dans une transition environnementale mais vous ne savez pas par où commencer ?

Vous souhaitez comprendre les enjeux liés à l’économie circulaire ou bien rencontrer les bons interlocuteurs pour répondre à vos ambitions ?

Entreprises, start-ups, collectivités, artisans… cet événement est fait pour vous !

Au programme :

Table ronde, temps d’échanges, networking, mise en perspective de l’économie circulaire au moyen de pratiques dans différents secteurs, fresque du climat…

CCI Eure-et-Loir 5bis avenue Marcel Proust Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire

2023-11-09T18:00:00+01:00 – 2023-11-09T21:30:00+01:00

