Appel à projets Eco-innovation : Rejoignez les Village by CA Chartres ! Dimanche 15 octobre, 00h00 CCI Eure-et-Loir Candidature via le dossier en ligne

Quand ? – Candidatez du

Pour qui ? – Toute personne porteuse d’un – – pourra s’inscrire via un dossier téléchargeable sur notre site

Comment ? Rendez-vous sur chartres.levillagebyca.com, sur la page « L’APPEL A PROJETS » (en haut dans le menu) ! Retrouvez toutes les infos avec le dossier à nous renvoyer par mail !

Quoi ? – Le Village by CA Chartres X The Place by CCI28, lance son quatrième appel à projets et offre aux acteurs de l’éco-innovation l’opportunité de profiter d’un programme sur mesure de 24 mois à seulement 1h de Paris et dans un écosystème dynamique et de proximité.

Dans cet accompagnement vous pourrez :

– Booster le #business

– Rejoindre une #communauté

– Développer la croissance

– Challenger les #idées

➡️ Alors qu’attendez-vous ? Candidatez ! On attend vos dossiers avec impatience !

CCI Eure-et-Loir 5bis avenue Marcel Proust Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-15T00:00:00+02:00 – 2023-10-15T18:00:00+02:00

Projet AAP