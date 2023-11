QUAI DES RESEAUX CCI des Côtes d’Armor Saint-Brieuc Catégories d’Évènement: Côtes-d'Armor

Saint-Brieuc QUAI DES RESEAUX CCI des Côtes d’Armor Saint-Brieuc, 16 novembre 2023, Saint-Brieuc. QUAI DES RESEAUX Jeudi 16 novembre, 16h00 CCI des Côtes d’Armor Sur inscriptions Vous êtes salarié, manager d’équipe, dirigeant… et vous souhaitez échanger, partager des expériences, rencontrer d’autres chefs d’entreprise pour développer votre visibilité et le business de votre entreprise ? La CCI Côtes d’Armor vous donne rendez-vous le jeudi 16 novembre 2023, à partir de 16h, à la CCI Côtes d’Armor à Saint-Brieuc pour la prochaine édition du Quai des Réseaux. Une soirée conviviale qui permet d’allier rencontres, échanges, business et de rejoindre le réseau qui vous convient ! Au programme : DES ATELIERS ET RENCONTRES AVEC LES CONSEILLERS CCI – 16H00 > 18H30

pour échanger sur différentes thématiques : développement durable, numérique, marketing, création-reprise, ressources humaines, formation, financement… Possibilité de s’inscrire à plusieurs ateliers mais un seul par créneau horaire. 16h30 – 17h00

I Création d’entreprise : Positionnez votre offre en cohérence avec le marché

Vincent Bélec, Conseiller Création I Reprise d’entreprise : Réussissez votre projet de reprise !

Gaëtan Riaux, Conseiller d’entreprise I Formation : Financez la formation et investissez dans le capital humain

Nathalie Horvat, Responsable de la formation continue 17h15 – 17h45

I Développement commercial : Devenez attractif !

Jacques-Charles Dentzer, Conseiller d’entreprise I Développement durable : Transitions écologiques : par quoi commencer ?

Jean-Sébastien Flinois, Conseiller d’entreprise I International : Construisez votre stratégie d’export

Annie Le Masson, Conseillère techniques & formalités à l’international 18h00 – 18h30

I Numérique : Attirez et vendez grâce au web

Rénald Lelièvre, Conseiller d’entreprise I Compétences RH : Attirer, recruter, fidéliser : ayez les bons réflexes !

Nathalie Poulain, Conseillère d’entreprise I Financement : Elaborez votre stratégie de financement

Sandra Le Léannec, Bretagne Compétitivité CCI des Côtes d'Armor 16 rue de Guernesey Saint Brieuc Saint-Brieuc 22000 Côtes-d'Armor Bretagne

