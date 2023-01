Club OEA 2023 de la Direction Régionale des douanes de Paris-Est (DRPE) CCI de Seine-et-Marne Serris Catégories d’Évènement: Seine-et-Marne

Serris

Club OEA 2023 de la Direction Régionale des douanes de Paris-Est (DRPE) CCI de Seine-et-Marne, 31 janvier 2023, Serris. Club OEA 2023 de la Direction Régionale des douanes de Paris-Est (DRPE) Mardi 31 janvier, 08h30 CCI de Seine-et-Marne

Sur inscription, nombre de places limitées

Matinée de sensibilisation destinée aux entreprises certifiées OEA CCI de Seine-et-Marne 1 Av. Johannes Gutenberg, 77700 Serris Serris 77700 Seine-et-Marne Île-de-France [{« link »: « mailto:pae-paris-est@douane.finances.gouv.fr »}] Edition 2023 du Club OEA de Paris-Est La CCI de Seine-et-Marne a le plaisir de vous accueillir dans ses locaux de Serris pour l’édition 2023 du Club OEA de Paris-Est.

Ne manquez pas cette matinée de sensibilisation menée par les services règlementaires de la Direction générale des douanes (sous-direction du commerce international) et ceux de l’action économique de la Direction régionale des douanes de Paris-Est (Service Régional d’Audit et Cellule Conseil aux Entreprises). OEA, Delta IE, dédouanement importation-export Sensibilisation autour des critères renforcés au niveau de l’OEA par le SRA de Paris-Est et présentation de Delta IE, nouveau service de dédouanement à l’importation et à l’exportation, par la sous-direction du commerce international de la direction générale des douanes. Inscriptions Par email : pae-paris-est@douane.finances.gouv.fr

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-01-31T08:30:00+01:00

2023-01-31T13:00:00+01:00

Détails Catégories d’Évènement: Seine-et-Marne, Serris Autres Lieu CCI de Seine-et-Marne Adresse 1 Av. Johannes Gutenberg, 77700 Serris Ville Serris lieuville CCI de Seine-et-Marne Serris Departement Seine-et-Marne

CCI de Seine-et-Marne Serris Seine-et-Marne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/serris/

Club OEA 2023 de la Direction Régionale des douanes de Paris-Est (DRPE) CCI de Seine-et-Marne 2023-01-31 was last modified: by Club OEA 2023 de la Direction Régionale des douanes de Paris-Est (DRPE) CCI de Seine-et-Marne CCI de Seine-et-Marne 31 janvier 2023 CCI de Seine-et-Marne Serris Serris

Serris Seine-et-Marne