Cet évènement est passé Analyser une entreprise à reprendre et trouver un financement adapté CCI de Limoges et de la Haute-Vienne Limoges Catégories d’Évènement: Haute-Vienne

Limoges Analyser une entreprise à reprendre et trouver un financement adapté CCI de Limoges et de la Haute-Vienne Limoges, 2 novembre 2023, Limoges. Analyser une entreprise à reprendre et trouver un financement adapté Jeudi 2 novembre, 08h30 CCI de Limoges et de la Haute-Vienne Inscription gratuite mais obligatoire. Nombre de place limité. Ouvert à toute personne ayant un projet de reprise d’entreprise, cet atelier s’inscrit dans le « Mois de la transmission reprise d’entreprises » initiée par le conseil régional Nouvelle-Aquitaine. Seront traités les points suivants :

• Quels sont les diagnostics incontournables à réaliser ?

• Quels outils pratico-pratiques sont mobilisables par le repreneur ?

• Comment s’y prendre ? Qui peut m’accompagner ?

• Comment financer mon projet de reprise ? A l’issue de son enquête, le candidat repreneur pourra décider d’abandonner ou de poursuivre son projet ; s’il le poursuit, il pourra ainsi affiner son argumentaire afin d’engager au mieux les premières négociations avec le vendeur, débuter les phases d’évaluation de la cible, la réalisation d’un plan d’affaires, la fixation d’une offre d’intention de rachat… Lors de cet atelier, seront également abordés les outils de financement et de garantie bancaire. Intervenants : Fabien Géraud, CCI de Limoges et de la Haute-Vienne et un conseiller professionnel du Crédit Mutuel. CCI de Limoges et de la Haute-Vienne 16 place Jourdan, 87000 LIMOGES Limoges 87000 Les Emailleurs Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://www.limoges.cci.fr/webform/inscription_jeudi_reprise »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-02T08:30:00+01:00 – 2023-11-02T11:00:00+01:00

2023-11-02T08:30:00+01:00 – 2023-11-02T11:00:00+01:00 haute-vienne limoges Détails Catégories d’Évènement: Haute-Vienne, Limoges Autres Lieu CCI de Limoges et de la Haute-Vienne Adresse 16 place Jourdan, 87000 LIMOGES Ville Limoges Departement Haute-Vienne Lieu Ville CCI de Limoges et de la Haute-Vienne Limoges latitude longitude 45.831762;1.265006

CCI de Limoges et de la Haute-Vienne Limoges Haute-Vienne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/limoges/