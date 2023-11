Optimisez votre stratégie à l’export en maîtrisant les enjeux des « origines douanières » CCI de l’Aisne Saint-Quentin Catégories d’Évènement: Aisne

Saint-Quentin Optimisez votre stratégie à l’export en maîtrisant les enjeux des « origines douanières » CCI de l’Aisne Saint-Quentin, 14 décembre 2023, Saint-Quentin. Optimisez votre stratégie à l’export en maîtrisant les enjeux des « origines douanières » Jeudi 14 décembre, 09h30 CCI de l’Aisne Inscription préalable obligatoire Au programme : 09H30 : Accueil café

09H45 : Intervention de la Direction Régionale des Douanes d’Amiens La certification de l’origine (préférentielle ou non préférentielle)

Les accords commerciaux

Les statuts d’exportateur (agréé ou enregistré)

Les indispensables sur le Fabriqué en France 12H00 : Intervention de CCI International – Team France Export / Enterprise Europe Network Hauts-de-France Les impacts de l’origine et des responsabilités douanières sur la rédaction des contrats de vente 13H00 : Fin des échanges CCI de l’Aisne 83 Boulevard Jean Bouin 02100 SAINT-QUENTIN Saint-Quentin 02100 Aisne Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www2.businessfrance.fr/matinale-douanes-aisne-2023 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-14T09:30:00+01:00 – 2023-12-14T13:00:00+01:00

2023-12-14T09:30:00+01:00 – 2023-12-14T13:00:00+01:00 Détails Catégories d’Évènement: Aisne, Saint-Quentin Autres Lieu CCI de l'Aisne Adresse 83 Boulevard Jean Bouin 02100 SAINT-QUENTIN Ville Saint-Quentin Departement Aisne Lieu Ville CCI de l'Aisne Saint-Quentin latitude longitude 49.85122;3.309355

CCI de l'Aisne Saint-Quentin Aisne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-quentin/