Bourg-en-Bresse Nouvelles rencontres d’affaires EDF et CCI CCI DE l’AIN – Bourg en Bresse Bourg-en-Bresse, 28 septembre 2023, Bourg-en-Bresse. Nouvelles rencontres d’affaires EDF et CCI Jeudi 28 septembre, 17h30 CCI DE l’AIN – Bourg en Bresse Sur inscription EDF Hydro Alpes propose aux entreprises de l’Ain de nouvelles rencontres d’affaires pour faciliter l’intégration des savoir-faire d’industriels locaux dans ses marchés. Notre programme de maintenance et de développements futurs nous motive à mieux rendre visible notre fonctionnement, nos processus achat, nos attentes en termes de sécurité. Nous vous donnons rendez-vous pour un temps fort qui vous permettra de découvrir le programme d’activité Edf Production Hydraulique « Vallée de l’Ain » pour les années à venir. Chantiers de maintenance et de travaux

Projets de développement Réservez dès maintenant le : JEUDI 28 SEPTEMBRE 2023 de 17h30 à 20h

Lieu : CCI DE l’AIN – 1 Rue Joseph Bernier – 01000 Bourg-en-Bresse Pour participer, inscrivez-vous sur https://massif-du-jura.developpement-edf.com/ CCI DE l’AIN – Bourg en Bresse 1 Rue Joseph Bernier – 01000 Bourg-en-Bresse Bourg-en-Bresse 01000 Ain Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « link », « value »: « https://rsp.fr/edf-savethedate-sept2023/ain-les-nouvelles-rencontres-daffaires/ »}] [{« link »: « https://massif-du-jura.developpement-edf.com/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

