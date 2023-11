Nuit de l’orientation CCI de la Vienne Poitiers Catégories d’Évènement: Poitiers

Vienne Nuit de l’orientation CCI de la Vienne Poitiers, 30 novembre 2023, Poitiers. Nuit de l’orientation Jeudi 30 novembre, 15h00 CCI de la Vienne Accès libre Organisée par la CCI de la Vienne, la Nuit de l’Orientation est un événement dédié à l’orientation scolaire et professionnelle, pour t’aider à construire ton projet. Viens rencontrer des entreprises, des organismes de formation et des professionnel·les pour découvrir leurs métiers et t’informer sur toutes les possibilités qui s’offrent à toi. Info Jeunes sera présent pour répondre à tes questions : n’hésite pas à passer faire un tour sur notre stand ! Plus d’infos sur ce lien. CCI de la Vienne 120 rue du Porteau, 86000 Poitiers Poitiers 86000 Vienne Nouvelle-Aquitaine [{« link »: « https://www.poitiers.cci.fr/actualites/la-nuit-de-lorientation-jeudi-30-novembre/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-30T15:00:00+01:00 – 2023-11-30T21:00:00+01:00

2023-11-30T15:00:00+01:00 – 2023-11-30T21:00:00+01:00
CCI de la Vienne
120 rue du Porteau, 86000 Poitiers
Poitiers
Vienne

