Les rencontres de la Team France Export Jeudi 29 juin, 09h00 CCI Centre Val de Loire (Fleury les Aubrais) Participation gratuite sur inscription Rendez-vous avec les experts pays

Les experts des bureaux Business France à l’étranger seront présents pour échanger sur vos projets et répondre à vos questions lors de rendez-vous individuels (30 min max/RDV). Rendez-vous avec les experts thématiques

Les experts thématiques pourront vous renseigner sur divers thèmes liés à votre activité et/ou vos projets à l’international lors de rendez-vous individuels (30 min max/RDV) :

• REGION CENTRE-VAL DE LOIRE

• DEV’UP

• BPI FRANCE

• BUSINESS FRANCE :

• CONSEILLERS DU COMMERCE EXTERIEUR

• DOUANES

• INPI

• AFA

• V.I.E.

• TOTAL ENERGIES

2023-06-29T09:00:00+02:00 – 2023-06-29T17:30:00+02:00

