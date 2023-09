CCI Luso Française – Séminaire d’information, Investir au Portugal | Orléans CCI Centre Val de Loire Citevolia Fleury-les-Aubrais, 4 octobre 2023, Fleury-les-Aubrais.

L’économie portugaise continue à croitre à un rythme accéléré. Le pays enregistre la 2ème plus forte croissance en Europe, continuant ainsi à offrir des opportunités intéressantes dans tous les secteurs. Il dispose de nombreux atouts :

• Une économie stable et un pays très sûr,

• Une localisation stratégique dans l’Europe,

• D’excellentes infrastructures aériennes, routières, ferroviaires et portuaires,

• Une main d’œuvre de qualité aux compétences linguistiques (anglais et français) reconnues

• Un code du travail plus flexible,

• Une fiscalité avantageuse pour les entreprises,

• Un tissu économique varié où se mêlent les secteurs traditionnels et les secteurs de pointe.

Le Portugal est donc aujourd’hui l’un des principaux pays d’implantation des entreprises industrielles européennes à la recherche d’alternatives de production, mais aussi des centres de services partagés qui y trouvent un écosystème propice à leur bon développement.

Le Portugal offre aussi de multiples attraits pour les particuliers qui souhaitent s’y établir ou investir dans l’immobilier leur donnant des privilèges fiscaux significatifs (pas d’ISF, droits de succession et un impôt de 10% sur les retraites privées sous certaines conditions).

Profitez de la présence de nos experts pour élaborer votre projet d’investissement au Portugal.

Programme :

Accueil à partir de 9h00 et café de bienvenue

09h30 | Ouverture du séminaire

Présentation de Team France Export Centre-Val de Loire et de la CCILF

Stéphane Munos et Laurent Marionnet

9h45-10h15 | Pourquoi s’intéresser au Portugal ?

Laurent Marionnet, CCILF

10h15-10h45 | L’implantation et l’ouverture d’une société au Portugal

Me. Catia Neves, Cabinet CATIA NEVES TAVARES

10h45-11h15 | Le système fiscal et la gestion de votre projet

Cidália Fatelo, IGMASA

11h15-11h45| Le financement de votre investissement au Portugal

Hélio Pereira, Banque CAIXA GERAL DE DEPOSITOS

11h45-12h15| La mise en place de vos équipes

Le Volontariat International en Entreprise ( V.I.E) et les solutions CCILF Xavier Guérard ( Business France ) et Laurent Marionnet

Questions/Réponses

DÉJEUNER LIBRE

14h00 – 16h00 | Entretiens individuels avec les différents experts

Entretiens de 20 à 30 mn , sur demande et selon disponibilité

Possibilité de RDV avec :

Banque Caixa Geral de Depósitos

Cabinet d’avocats Cátia Neves Tavares

Cabinet Igmasa

CCILF

TFE/CCI Val de Loire

CCI Centre Val de Loire Citevolia 43 rue Danton 45404 Fleury les Aubrais France Fleury-les-Aubrais 45400 Loiret Centre-Val de Loire

