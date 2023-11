ABL EMPLOI CCI BAYONNE Bayonne Catégories d’Évènement: Bayonne

Pyrénées-Atlantiques ABL EMPLOI CCI BAYONNE Bayonne, 25 novembre 2023, Bayonne. ABL EMPLOI Samedi 25 novembre, 10h00 CCI BAYONNE entrée libre Vous recherchez un emploi ?

Nous organisons un évènement ce jour à la CCI de Bayonne ! Venez rencontrer nos chargés de recrutement et participez à nos

animations !!

L'équipe ABL EMPLOI CCI BAYONNE 50 ALLEES MARINES 64100 BAYONNE Bayonne 64100 Arènes Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

