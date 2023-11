Jaylo France Transport et Logistique CCI BAYONNE Bayonne, 24 novembre 2023, Bayonne.

Jaylo France Transport et Logistique Vendredi 24 novembre, 09h30 CCI BAYONNE

JAYLO France : Votre Solution de Transport Complète

Implantée à Bayonne (64) et Blagnac (31), JAYLO France est experte dans le domaine du transport Routier, Aérien et Maritime. Nous offrons une prestation « porte à porte », couvrant tous les aspects nécessaires pour un transport réussi.

Nos Atouts :

Une flotte de 150 camions spécialisés.

Une réputation d’excellence pour respecter les délais et les exigences de transport, que ce soit national ou international.

Des partenariats privilégiés avec des compagnies maritimes majeures, garantissant réactivité, embarquements à temps et des tarifs compétitifs.

Nos Offres de Transport :

Terrestre :

150 camions (National & International)

Tautliner, Cold, Citerne Pulvérulentes, Fonds Mouvants, etc.

16 000m2 d’entrepôts de stockage.

Maritime & Aérien :

Groupages, Conteneurs standards, Reefer, Over Tops, Projets conventionnels.

Autres Services :

Externalisation logistique, Douane, Entreposage, Préparation de commande, Distribution, Manutention, etc.

Comment Nous Boostons Votre Compétitivité :

Efficacité Opérationnelle : Optimisation des processus pour réduction des coûts.

Innovation : Création de nouveaux produits et services pour vous démarquer.

Technologie : Digitalisation pour une exécution rapide et efficace.

Formation : Amélioration des compétences de vos équipes.

Partenariats Stratégiques : Élargissement de votre portefeuille et accès à de nouveaux marchés.

Pour plus d’informations, je vous invite à consulter notre site : www.jaylo.eu

CCI BAYONNE 50 ALLEES MARINES 64100 BAYONNE Bayonne 64100 Arènes Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « esteban.trujillano@jaylo.eu »}] [{« link »: « http://www.jaylo.eu »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-24T09:30:00+01:00 – 2023-11-24T17:00:00+01:00

