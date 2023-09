BOOST Entrepreneurs au Féminin : appel à candidatures CCI 92 – Coeur Défense Puteaux, 10 octobre 2023, Puteaux.

Le Département des Hauts-de-Seine, la Chambre de commerce et d’industrie des Hauts-de-Seine et FCE France lancent la première promotion de Boost Entrepreneurs au Féminin, le nouvel accélérateur dédié aux femmes dirigeantes des Hauts-de-Seine.

Boost Entrepreneurs au Féminin propose un accompagnement personnalisé de 5 mois aux jeunes entreprises de moins de 3 ans, afin de :

 Booster son entreprise

 Développer son leadership

 Créer des liens durable grâce à un réseau de femmes

Ce parcours de 5 mois s’articule autour d’ateliers collectifs animés par des experts, d’entretiens individuels avec des spécialistes de la jeune entreprise et de session de pitchs, afin de challenger son entreprise devant des partenaires financiers.

Boost Entrepreneurs au Féminin, ce sont aussi des événements de networking pour pouvoir rencontrer et échanger avec d’autres femmes dirigeantes.

APPEL À CANDIDATURES

Dates : Du 1er au 22 septembre 2023

Participation aux frais : 200 €

Prochaine session : octobre 2023 – février 2024

CCI 92 – Coeur Défense 110 esplanade du général de gaulle 92400 Courbevoie Puteaux 92800 Hauts-de-Seine Île-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-10T09:30:00+02:00 – 2023-10-10T18:00:00+02:00

