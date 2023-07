5 Jours Pour Entreprendre CCI 92 – Coeur Défense Puteaux Catégories d’Évènement: Hauts-de-Seine

Puteaux 5 Jours Pour Entreprendre CCI 92 – Coeur Défense Puteaux, 18 septembre 2023, Puteaux. 5 Jours Pour Entreprendre 18 – 22 septembre CCI 92 – Coeur Défense 690 € HT À la fin de la formation, vous maitriserez tous les leviers de la création d’entreprise. Vous aurez les compétences nécessaires pour : Concevoir et modéliser un projet de création d’entreprise Définir les éléments-clés du pilotage et de la gestion de l’entreprise créée CCI 92 – Coeur Défense 110 esplanade du général de gaulle 92400 Courbevoie Puteaux 92800 Hauts-de-Seine Île-de-France http://www.cci92.fr [{« type »: « link », « value »: « https://www.entreprises.cci-paris-idf.fr/web/creation/inscription-presentiel-5-jours-pour-entreprendre »}] Coeur Défense RER, métro, bus Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-18T09:30:00+02:00 – 2023-09-18T17:30:00+02:00

Détails Catégories d'Évènement: Hauts-de-Seine, Puteaux Autres Lieu CCI 92 - Coeur Défense Adresse 110 esplanade du général de gaulle 92400 Courbevoie Ville Puteaux

