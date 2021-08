Lille Théâtre Massenet Lille, Nord Cchhhhut ! de Simon Caillaud, un spectacle autour de l’inceste. Théâtre Massenet Lille Catégories d’évènement: Lille

Théâtre Massenet, le jeudi 30 septembre à 20:00

**Jeudi 30 septembre à 20h** **Durée : 1h** **Clown sur échafaudage** **Pour tout le monde dès 14 ans** Du haut de son échafaudage, Tomi est pris de vertige face à la monstruosité d’une situation dont il a été témoin. Il jongle entre réminiscences et besoin de prendre du recul, en rejouant les scènes qu’il assemble pour comprendre et créer sa propre pièce de théâtre. En amenant une pointe de légèreté dans la gravité et de l’importance dans les détails, le clown Tomi éclaire les zones sombres de l’être humain. Il nous invite à délier les langues pour briser le silence et lever les tabous autours de l’inceste. Ou comment un clown parvient à porter au plateau les non-dits d’une thématique aussi délicate. Distribution : Conception et jeu : Simon Caillaud ; Mise en scène : Sky de Sela ; Dramaturgie : Emilie Bonnafous-Armengol ; Regard extérieur : Emmanuel Gil (Typhus Bronx) ; Costume : Nadège Bourmaud Accompagnement : Théâtre Massenet dans le cadre du “dispositif Tremplin” de la DRAC Hauts-de-France, Compagnie Le Sceau du Tremplin dans le cadre de l’Aide à l’émergence de la Région Hauts-de-France Soutiens : Ville de Lille – Maisons Folie – Flow, Mission Locale de Lille, La Manivelle Théâtre de Wasquehal, Le Château de Monthelon, le CCA de la Madeleine, Le Mémô de Nancy, La Ville de Saint-Omer, Les Carnets du Trottoir de Rendeux, donateur.rice.s du crowdfunding HelloAsso. Remerciements : Le Prato de Lille

Venez découvrir le premier spectacle de l'artiste clown Simon Caillaud au Théâtre Massenet Jeudi 30 Septembre à 20h.

