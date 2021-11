Le Bourget-du-Lac Le Supernova Le Bourget-du-Lac, Savoie CCE Chambéry – Atelier actualité douanière Le Supernova Le Bourget-du-Lac Catégories d’évènement: Le Bourget-du-Lac

Atelier « Mettez-vous à jour sur toute actualité douanière qui concerne votre activité ! » —————————————————————————————— **Organisé par Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises, avec la participation de la Cellule Conseil aux Entreprises de la Direction Rgéionale des Douanes et DRoits Indirects de Chambéry.** ### Programme : Informez vous pour mieux anticiper : * La généralisation de l’auto-liquidation de la TVA * L’actualité des accords de libre-échange * Les modifications du Système harmonisé à compter de 2022 * L’évolution des règles du dédouanement dans le cadre du Brexit * Et d’autres sujets au coeur de l’actualité douanière et économique : la demande d’intervention, le « Made in France », la déclaration d’échanges de biens…. ### Lieux de l’événement : * Le Supernova – Savoie Technolac – 3 rue Lac du Mont-Cenis, 73370 LE BOURGET-DU-LAC * 59 rue des Centaures, 74800 LA ROCHE-SUR-FORON * En visioconférence ### Conditions de participation : * Nombre limité de participants * Sur inscription préalable Mettez-vous à jour sur toute actualité douanière qui concerne votre activité ! Le Supernova Bâtiment Le Supernova – Savoie Technolac – 3 rue Lac du Mont-Cenis 73370 LE BOURGET-DU-LAC Le Bourget-du-Lac Savoie

