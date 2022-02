CCDM + Le Douille + Les Paroles du Grand Gourou (en soutien à DATA) RDC, 11 mars 2022, Marseille.

CCDM + Le Douille + Les Paroles du Grand Gourou (en soutien à DATA)

RDC, le vendredi 11 mars à 19:00

Soirée de soutien pour DATA (qui a toujours besoin de notre aide) – 2 euros adhésion + 1-3 euros entrée prix libre Venez nombreux ! Il y aura beaucoup de choses à voir et à entendre. Vous ne serez pas déçus. Personne ne le serez. Le CCDM (impro libre brute en ensemble aléatoire) Le Collectif de Contre-Déterminisme Magique est un dispositif pour organiser des improvisations libres, noise et autres accidents imprévisibles, de manière aléatoire. Les membres disponibles à une certaine date sont tiré.es au sort, déterminant qui va jouer avec qui et dans quel ordre, le tout sans répétitions préalables. Youtube : [https://www.youtube.com/channel/UC9N2eodQxpN-KkJp6itqAIg](https://www.youtube.com/channel/UC9N2eodQxpN-KkJp6itqAIg) [https://www.youtube.com/watch?v=LEuScnuhNps](https://www.youtube.com/watch?v=LEuScnuhNps) Le Douille (impro libre brute en ensemble fixe) Une formation réunissant 7 musiciens produisant une musique improvisée faite de sons bruts et électriques et troniques mais pas trop quand même. Une quête naïve d’un rythme collectif et de vibrations synchrones noyées dans la saturation de leurs cris …pations , bref un groupe qui touche presque du bout des doigts le stade ultime du ridiculte. Site web officiel : [https://ledouille.wixsite.com/ledouille](https://ledouille.wixsite.com/ledouille) Compil (avec texte du Grand Gourou dans la description) : [https://soundcloud.com/paravision-music/sets/brandy](https://soundcloud.com/paravision-music/sets/brandy) Les Paroles du Grand Gourou (verbe vrai / incantation free) Un vaisseau spatial, un véhicule spacieux et chaud, les chuchotement de l’éternité, l’insistance de la pluie, la nuit qui fond comme la neige, tout et rien, tout et son contraire, le contraire, le contraire de la merde, éventuellement un peu d’or dedans, dans la merde du vivant, plus vivant que vous, tout est devenu plus vivant, tout est de la merde, tout est trop obscur, plus personne ne sait ce qui se passe, il y a surtout du silence.

♫♫♫

RDC 6 impasse Delpech, 13003 Marseille Marseille 3e Arrondissement Bouches-du-Rhône



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-11T19:00:00 2022-03-11T23:59:00