Marseille Data Bouches-du-Rhône, Marseille CCDM Data Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Marseille

CCDM Data, 3 juillet 2021-3 juillet 2021, Marseille. CCDM

Data, le samedi 3 juillet à 19:00

Après des mois sans activités, la seule secte musicale de Marseille est de retour ! Le CCDM est un dispositif pour organiser des improvisations libres, noise et autres accidents imprévisibles, de manière aléatoire. Les membres disponibles à une certaine date sont tiré.es au sort, déterminant qui va jouer avec qui et dans quel ordre, le tout sans répétitions préalables. Ce projet n’a été créé que quelques mois avant le début de la crise sanitaire en France. Simple coincidence ? (Featuring Baby Biscione parmi d’autres agents secrets de la voie et la vérité) Note : Il s’agit d’une soirée soutien pour l’Asile 404 Nouveau tracte gratuit sur place !

De 3 à 6€

♫♫♫ Data 44, rue des bons enfants 13006 Marseille Marseille Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-03T19:00:00 2021-07-03T22:00:00

Détails Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône, Marseille Étiquettes évènement : Autres Lieu Data Adresse 44, rue des bons enfants 13006 Marseille Ville Marseille lieuville Data Marseille