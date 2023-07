Interventions musicales du chœur ElaNaveVa CCCOD – Centre de Création Contemporaine Olivier Debré Tours, 17 septembre 2023, Tours.

Interventions musicales du chœur ElaNaveVa Dimanche 17 septembre, 11h00 CCCOD – Centre de Création Contemporaine Olivier Debré

ElaNaveVa (chœur de chambre) interprèteront des extraits de pièces de ces cent dernières années au sein des expositions du centre d’art.

CCCOD – Centre de Création Contemporaine Olivier Debré Jardin François-Ier, 37000 Tours Tours 37010 Tours Centre Indre-et-Loire Centre-Val de Loire 02 47 66 50 00 http://www.cccod.fr Le Centre de création contemporaine Olivier Debré (CCC OD) dote Tours et le Val de Loire d’un centre d’art contemporain au rayonnement international.

Dans un bâtiment de 4 500 m², exceptionnel par la qualité de l’espace et le dessin de la lumière, conçu par l’agence d’architectes Aires Mateus, le CCC OD abrite trois espaces d’expositions, deux auditoriums, un café et une librairie. Chaque exposition donne lieu à un accompagnement personnalisé du public, enfants comme adultes, ainsi qu’à des événements et des animations. En plein cœur de la région des châteaux de la Loire, le dernier-né des centres d’art dote la ville de Tours d’un lieu de création prestigieux au rayonnement international. Accès par le centre de Tours

2023-09-17T11:00:00+02:00 – 2023-09-17T12:30:00+02:00

Benoit Fougeirol, CCC OD – Tours