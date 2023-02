Femmes agissant pour l’emploi et le développement économique dans les territoires prioritaires CCASS Roubaix Catégories d’Évènement: Nord

Roubaix

Femmes agissant pour l’emploi et le développement économique dans les territoires prioritaires CCASS, 7 avril 2023, Roubaix. Femmes agissant pour l’emploi et le développement économique dans les territoires prioritaires Vendredi 7 avril, 14h00 CCASS présentation des associations en faveur du développement économique et de l’emploi des femmes en QPV CCASS 9 Rue Pellart, 59100 Roubaix Nord Roubaix 59100 Nord Hauts-de-France Une table ronde de présentation et pitch des:

10 associations agissantes en faveur du développement économique et l’emploi des femmes des quartiers prioritaires

Partage d’expériences sur leurs engagements pour les bonnes pratiques “d’aller vers”

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-07T14:00:00+02:00

2023-04-07T16:00:00+02:00

Détails Catégories d’Évènement: Nord, Roubaix Autres Lieu CCASS Adresse 9 Rue Pellart, 59100 Roubaix Nord Ville Roubaix lieuville CCASS Roubaix Departement Nord

CCASS Roubaix Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/roubaix/

Femmes agissant pour l’emploi et le développement économique dans les territoires prioritaires CCASS 2023-04-07 was last modified: by Femmes agissant pour l’emploi et le développement économique dans les territoires prioritaires CCASS CCASS 7 avril 2023 CCASS Roubaix roubaix

Roubaix Nord