Willer-sur-Thur Mes vacances musicales avec François Hagenmuller et Mathias Romang [Création] CCAS Willer-sur-Thur, 17 juillet 2023, Willer-sur-Thur. Mes vacances musicales avec François Hagenmuller et Mathias Romang [Création] 17 – 20 juillet CCAS Les JM France proposent Mes vacances musicales avec François Hagenmuller et Mathias Romang MODULE CRÉATION – INTERVENTIONS AVEC RESTITUTION

Les deux artistes font parti du Baka Trio (http://www.bakatrio.com/) qui travaille la percussion et intervient très souvent en atelier. Ils proposeront une intervention autour de la percussion d’objets et un atelier de fabrication d’instruments à partir de matériaux recyclés. CCAS 3 rue de la grande armée 68760 Willer-sur-Thur 68760 Haut-Rhin Grand Est [{« link »: « http://www.bakatrio.com/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-17T09:30:00+02:00 – 2023-07-17T12:30:00+02:00

2023-07-20T14:00:00+02:00 – 2023-07-20T17:00:00+02:00

