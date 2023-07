Permanence Familles en Gironde CCAS Villenave-d’Ornon, 10 juillet 2023, Villenave-d'Ornon.

Permanence Familles en Gironde 10 et 24 juillet CCAS

L’association mène une action d’éducation budgétaire et de lutte contre le surendettement.

Les personnes en situation financière difficile peuvent y recevoir de l’aide et des conseils.

Deux lundis matins par mois au CCAS, de 9 h à midi, sur rendez-vous.

+ d’infos sur Familles en Gironde – Suivez-les sur Facebook

CCAS 3 Allée du Commandant Moos, 33140 Villenave-d'Ornon Villenave-d'Ornon 33140 Gironde Nouvelle-Aquitaine Les missions du CCAS consistent notamment, en une action générale de prévention et d'aide sociale au niveau de la commune, en liaison étroite avec les institutions publiques ou privées. Son but premier est de lutter contre la précarité et l'exclusion des personnes, sans discrimination aucune, et de proposer, en dehors des aides légales, des aides facultatives destinées aux Villenavaises et Villenavais aux revenus modestes.

Le CCAS accompagne les demandes d’aides sociales, assure une veille préventive sur les questions de santé et facilite l’accès aux soins. Il apporte une aide aux personnes en situation de handicap et aux personnes âgées.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-10T09:00:00+02:00 – 2023-07-10T12:00:00+02:00

2023-07-24T09:00:00+02:00 – 2023-07-24T12:00:00+02:00