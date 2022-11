JEVEUXJEUXJEVEUX CCAS – VILLE DE METZ, 4 décembre 2022, Metz.

Une femme qui veut tout, tout de suite, un poisson magique, un fuseau, 13 fées…

Laurie Cannac et Ilka Schönbein dépoussièrent deux contes des frères Grimm pour mettre en évidence toute l’actualité de ce regard sur notre rapport à la nature.

Qu’est-ce que grandir et vivre dans un monde où la nature, qui a toujours tant donné, peut aussi d’un coup tout reprendre?

Ilka Schönbein et Laurie Cannac signent l’adaptation de deux contes de Grimm, accompagnées de leur consœur Erika Faria de Oliveira. Elles continuent ainsi leur exploration des contes de fées qui révèlent nos conflits intérieurs et sur ce qu’ils renvoient de notre société.

Sur un plateau presque nu, la mise en scène est d’une précision remarquable et les interprétations magnétiques, d’une simplicité rafraîchissante, faisant jaillir la beauté et la poésie de matériaux humbles et de l’épure.

Tout en finesse, les manipulations poétiques de La Compagnie Graine De Vie nous tendent le miroir magique et malicieux des contes pour y regarder notre humanité en prise avec les bouleversements écologiques et sociétaux.



