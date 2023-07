Cet évènement est passé Les ados, acteurs du numérique CCAS Salle des jeunes Embrun Embrun Catégories d’Évènement: Embrun

Laissez-vous guider au coeur du numérique en compagnie de l’artiste Thomas Voillaume ! Venez échanger vos idées : mercredi 5 juillet à 14h

Réalisation du projet : mercredi 12, 19, 26 juillet et 02 août 2023

Salle des jeunes, ville d’Embrun

Pour les 12-17 ans

Inscriptions auprès de Ghazi : 06 47 63 80 46 CCAS Salle des jeunes Embrun Bd Pasteur, 05200 Embrun

