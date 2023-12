Conférence sur les addictions à Pont-de-Roide (25) CCAS Pont-de-Roide Pont-de-Roide-Vermondans Catégories d’Évènement: Doubs

Pont-de-Roide-Vermondans Conférence sur les addictions à Pont-de-Roide (25) CCAS Pont-de-Roide Pont-de-Roide-Vermondans, 23 février 2024 18:45, Pont-de-Roide-Vermondans. Conférence sur les addictions à Pont-de-Roide (25) Vendredi 23 février 2024, 19h45 CCAS Pont-de-Roide Le vendredi 23 février 2024, à 19h45, la MSA de Franche-Comté organise une conférence débat sur le thème des addictions au CCAS de Pont-de-Roide. Elle sera animée par des intervenants du CSAPA Equinoxe spécialisés en addictologie. Entrée gratuite et ouverte à tous. CCAS Pont-de-Roide 42 rue du général Herr, 25150 Pont-de-Roide Pont-de-Roide-Vermondans 25150 Doubs Bourgogne-Franche-Comté Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-02-23T19:45:00+01:00 – 2024-02-23T22:00:00+01:00

2024-02-23T19:45:00+01:00 – 2024-02-23T22:00:00+01:00 msa franche-comté Détails Heure : 18:45 Catégories d’Évènement: Doubs, Pont-de-Roide-Vermondans Autres Code postal 25150 Lieu CCAS Pont-de-Roide Adresse 42 rue du général Herr, 25150 Pont-de-Roide Ville Pont-de-Roide-Vermondans Departement Doubs Lieu Ville CCAS Pont-de-Roide Pont-de-Roide-Vermondans Latitude 47.385784 Longitude 6.773948 latitude longitude 47.385784;6.773948

CCAS Pont-de-Roide Pont-de-Roide-Vermondans Doubs https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/pont-de-roide-vermondans/