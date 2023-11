Boîte de Noël pour les plus démunis CCAS Naintré Catégories d’Évènement: Naintré

Vienne Boîte de Noël pour les plus démunis CCAS Naintré, 11 décembre 2023, Naintré. Boîte de Noël pour les plus démunis Lundi 11 décembre, 09h00 CCAS Comme l’an dernier, le CCAS participe à l’opération des boites solidaires de Noël. Le concept est simple, dans une boite de chaussures, déposer des produits à déguster, de beauté ou d’hygiène, un loisir (livres, jeux, cd…), ainsi qu’une pensée agréable (carte, poème, dessin…) le tout emballé de papier cadeau. En fonction du nombre de boites collectées, elles seront remises aux bénéficiaires de l’aide alimentaire et/ou au collectif Boites à cadeaux 86 pour être distribuées. Les boites sont à remettre au CCAS avant le 10 décembre 2023.

(Merci de ne pas mettre de vêtements mais plutôt des accessoires type bonnet, écharpe, foulard…et d’indiquer si le cadeau est mixte, pour femme ou pour homme.) CCAS 5 rue Jacques Duclos 86530 NAINTRÉ Naintré 86530 Vienne Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 05 49 86 74 16 »}, {« type »: « email », « value »: « ccas@naintre.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-11T09:00:00+01:00 – 2023-12-11T17:00:00+01:00

boîte de Noël solidarité

