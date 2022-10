CCAS – Fêtes de fin d’année pour les personnes âgées Saint-Claude Saint-Claude Catégories d’évènement: Jura

Saint-Claude

CCAS – Fêtes de fin d’année pour les personnes âgées Saint-Claude, 15 décembre 2022, Saint-Claude. CCAS – Fêtes de fin d’année pour les personnes âgées

Salle des fêtes Saint-Claude Jura

2022-12-15 12:00:00 – 2022-12-15 Saint-Claude

Jura Saint-Claude CCAS – Fêtes de fin d’année pour les personnes âgées Le Centre Communal d’Action Sociale de la Ville de Saint-Claude organise son traditionnel repas de fin d’année pour les personnes âgées le : jeudi 15 décembre 2022 à 12h,

à la Salle des Fêtes de Saint-Claude. Ce repas est offert aux habitants de Saint-Claude et de ses communes rattachées (Chaumont, Chevry, Cinquétral, Ranchette, Valfin-lès-Saint-Claude), âgés de 70 ans ou plus. Les personnes âgées de 75 ans et plus pourront quant à elles, participer au repas OU comme à l’accoutumé, recevoir un colis de Noël ou un bon d’achat valable auprès des commerçants de Saint-Claude, membres de l’Union des Commerçants Indépendants (UCI). INSCRIPTIONS (repas, colis ou bon d’achat) au plus tard le JEUDI 10 NOVEMBRE 2022 auprès du : • Centre Communal d’Action Sociale (Mairie annexe, 1 rue Rosset),

• Club du troisième âge de votre quartier : foyer Chabot, foyer Cinquétral, foyer Rosset, foyer Valfin-lès-Saint-Claude ou Condat-Club. Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter le CCAS par téléphone au

03 84 41 42 52. +33 3 84 41 42 52 https://www.saint-claude.fr/vie-citoyenne/sante-et-solidarite/action-sociale/ Saint-Claude

dernière mise à jour : 2022-10-13 par

Détails Catégories d’évènement: Jura, Saint-Claude Autres Lieu Saint-Claude Adresse Salle des fêtes Saint-Claude Jura Ville Saint-Claude lieuville Saint-Claude Departement Jura

Saint-Claude Saint-Claude Jura https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-claude/

CCAS – Fêtes de fin d’année pour les personnes âgées Saint-Claude 2022-12-15 was last modified: by CCAS – Fêtes de fin d’année pour les personnes âgées Saint-Claude Saint-Claude 15 décembre 2022 Jura Saint-Claude Salle des fêtes Saint-Claude Jura

Saint-Claude Jura