Lire et écrire pour son enfant

Organisée en partenariat avec le CCAS du Lamentin, l'action « Lire et écrire pour son enfant » permettra à de jeunes mères suivies par les services sociaux de découvrir la littérature de jeunesse. Après une phase d'immersion à la médiathèque de la ville, elles auront l'opportunité d'écrire et d'illustrer un texte de leur choix à destination de leurs enfants. En fin d'action, leurs créations seront exposées à la médiathèque.

