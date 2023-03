CCAS de Saint-Claude – Atelier Espace Mosaïque Saint-Claude Catégories d’Évènement: Jura

Saint-Claude

CCAS de Saint-Claude – Atelier Espace Mosaïque, 23 mars 2023, Saint-Claude . CCAS de Saint-Claude – Atelier 15 rue de Franche-Comté, Saint-Claude Espace Mosaïque Saint-Claude Jura Espace Mosaïque 15 rue de Franche-Comté, Saint-Claude

2023-03-23 14:00:00 – 2023-05-11 15:30:00

Espace Mosaïque 15 rue de Franche-Comté, Saint-Claude

Saint-Claude

Jura CCAS de Saint-Claude – Atelier MUTUALITÉ FRANÇAISE BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ et CCAS : Atelier « Bien vieillir chez vous » La Mutualité Française Bourgogne Franche-Comté organise, en partenariat avec le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) de Saint-Claude, le Conseil départemental et la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA) dans le cadre de la Conférence des financeurs, un atelier « Bien vieillir chez vous » destiné aux personnes âgées de plus de 60 ans. Cet atelier est composé de six séances dont le but est de prévenir la perte d’autonomie et l’isolement.

Les séances se dérouleront :

Tous les jeudis,

du 23 mars au 11 mai 2023 (hors vacances scolaires),

de 14h à 15h30

à l’Espace Mosaïque – Site des Avignonnets

15, rue de Franche-Comté à Saint-Claude Au programme :

• Gestion du stress et estime de soi

• Renforcement des liens sociaux

• Activités physiques adaptées

• Découvrir la sophrologie, la socio-esthétique ou encore l’art-thérapie pour se sentir bien. SUR INSCRIPTION (gratuit) :

Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) de Saint-Claude

1, rue Rosset

Tél. 03 84 41 42 52

Mail : amelie.favier@mairie-saint-claude.fr +33 3 84 41 42 52 https://www.saint-claude.fr/vie-citoyenne/sante-et-solidarite/action-sociale/ Espace Mosaïque 15 rue de Franche-Comté, Saint-Claude Saint-Claude

dernière mise à jour : 2023-03-05 par

Détails Catégories d’Évènement: Jura, Saint-Claude Autres Lieu Saint-Claude Adresse Saint-Claude Jura Espace Mosaïque 15 rue de Franche-Comté, Saint-Claude Ville Saint-Claude Departement Jura Lieu Ville Espace Mosaïque 15 rue de Franche-Comté, Saint-Claude Saint-Claude

Saint-Claude Saint-Claude Jura https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-claude /

CCAS de Saint-Claude – Atelier Espace Mosaïque 2023-03-23 was last modified: by CCAS de Saint-Claude – Atelier Espace Mosaïque Saint-Claude 23 mars 2023 15 Rue de Franche-Comté Espace Mosaïque Saint-Claude Jura Saint-Claude Espace Mosaïque Saint-Claude Jura

Saint-Claude Jura