Ateliers de réflexologie Jeudi 23 novembre, 10h00 CCAS de Guérande

Venez participer à des ateliers gratuits de réflexologie, animés par Annie PICARD. Gratuit et ouvert à tous les Guérandais de plus de 60 ans.

Ateliers de 10h à 11h les 9, 23 novembre, 7, 21 décembre et 25 janvier au Centre Communla d’Action Sociale de Guérande (11 rue des saulniers).

Inscriptions auprès du CCAS au 02 40 24 99 57.

CCAS de Guérande 11 Rue des Saulniers, 44350 Guérande

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-23T10:00:00+01:00 – 2023-11-23T11:00:00+01:00

