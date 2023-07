Permanence Mutuelle MCRN CCAS de Guérande Guérande Catégories d’Évènement: Guérande

Loire-Atlantique Permanence Mutuelle MCRN CCAS de Guérande Guérande, 20 novembre 2023, Guérande. Permanence Mutuelle MCRN Lundi 20 novembre, 10h00 CCAS de Guérande Signée en juin 2023, le convention entre la Mutuelle MRCN et la ville de Guérande permet aux guérandais de souscrire à une mutuelle communale solidaire. L’objectif de la mise en place de cette mutuelle et de permettre le remboursement de la part complémentaire des dépenses de santé. Cette mutuelle vient en complément de l’Assurance Maladie pour assurer une prise en charge de santé de qualité à moindre coût (pour des interventions d’optique, dentaires, auditives, hospitalisation, etc.). Afin de prendre rendez-vous lors des permanences, pensez à contacter la conseillère mutualiste attachée à Guérande : Edwige LOBBESTAËL au 07 84 12 70 39 ou sur elobbestael@mutuellemcrn.fr CCAS de Guérande 11 Rue des Saulniers, 44350 Guérande Guérande 44350 Saint-Armel Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« link »: « mailto:elobbestael@mutuellemcrn.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

