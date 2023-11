Forum Énergie & Habitat à Carquefou CCAS de Carquefou Carquefou, 25 novembre 2023, Carquefou.

2023-11-25

Horaire : 10:00 18:00

Gratuit : oui

L’équipe France Rénov’ vous apportera des conseils gratuits, neutres et indépendants sur l’énergie dans l’habitat et vous guidera dans vos projets. Les professionnels de la rénovation énergétique partageront leur expertise et vous délivreront des conseils techniques dans un cadre neutre, excluant toute démarche commerciale (plombier, chauffagiste, expert du solaire, de l’isolation, des matériaux biosourcés, auditeur, etc.). Vous pourrez aussi rencontrer des collectifs d’énergie citoyenne et des structures comme SOLIHA. Vous seront aussi proposés des conférences, des ateliers et un speed dating solaire animés par l’équipe France Rénov’. Programme complet sur carquefou.fr Cet événement dédié à la rénovation énergétique et aux économies d’énergie est organisé par la Ville de Carquefou et l’Espace France Rénov’, avec le soutien de Nantes Métropole.

CCAS de Carquefou Carquefou 44470

02 28 22 20 00 ccas@mairie-carquefou.fr