Atelier de sensibilisation CCAS de Begles Bègles Catégories d’Évènement: Bègles

Gironde Atelier de sensibilisation CCAS de Begles Bègles, 11 octobre 2023, Bègles. Atelier de sensibilisation Mercredi 11 octobre, 10h30 CCAS de Begles Entrée libre À l’occasion d’octobre rose, la Ligue contre le Cancer et la Ville de Bègles proposent aux Béglaises, aux Béglais ainsi qu’aux agents municipaux un temps de sensibilisation et d’apprentissage des gestes préventifs du cancer du sein. La ligue contre le cancer vous apprend l’autopalpation et la détection du cancer du sein grâce notamment à un buste en silicone.

Le ruban rose est le symbole de la lutte contre le cancer du sein, à porter sans modération. CCAS de Begles 4 rue Calixte Camelle 33130 Begles Bègles 33130 Terres Neuves Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 05564988 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-11T10:30:00+02:00 – 2023-10-11T12:30:00+02:00

2023-10-11T10:30:00+02:00 – 2023-10-11T12:30:00+02:00 octobre rose atelier Détails Catégories d’Évènement: Bègles, Gironde Autres Lieu CCAS de Begles Adresse 4 rue Calixte Camelle 33130 Begles Ville Bègles Departement Gironde Age min 16 Age max 99 Lieu Ville CCAS de Begles Bègles latitude longitude 44.808041;-0.545763

CCAS de Begles Bègles Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/begles/