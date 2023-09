Journée prévention des chutes CCAS Bourg-lès-Valence Catégories d’Évènement: Bourg-lès-Valence

Journée prévention des chutes
Samedi 30 septembre, 09h30
CCAS
gratuit – inscription recommandée
CCAS Place de l'Allet – 26500 Bourg les Valence
Bourg-lès-Valence 26500 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes

2023-09-30T09:30:00+02:00 – 2023-09-30T10:00:00+02:00

prévention – chute
CCAS
Place de l'Allet - 26500 Bourg les Valence
Bourg-lès-Valence
Drôme

