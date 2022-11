CCAS – ATELIERS & ANIMATIONS Salles Salles Catégories d’évènement: Gironde

Gironde Le CCAS propose de nombreux ateliers en octobre :

– Vendredi 2 : Matinée « Café Papotage » de 10h à 12h, (réservée aux bénéficiaires)

– Mercredi 7 : Atelier cuisine « La table des chefs » de 9h à 14h

– Vendredi 9 : Ateliers cuisine « préparation des soupes » de 9h à 16h

– Vendredi 16 : Matinée « Café Papotage » de 10h à 12h, (réservée aux bénéficiaires)

– Vendredi 23 : Matinée « Café Papotage » de 10h à 12h, (réservée aux bénéficiaires)

– Mercredi 28 : Atelier parents-enfants « Confection et partage d’un repas – 10h à 14h

