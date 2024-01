Fresque des Nouveaux Récits à La Madeleine CCA La Madeleine La Madeleine, dimanche 11 février 2024.

Cet atelier s’inscrit dans la cadre du festival de l’écologie de La Madeleine *

Un « chapeau » est prévu en fin d’atelier en fonction de votre appréciation et afin de contribuer à la location de la salle.

► NOTE DE MOBILITÉ : Cet atelier se déroule en présentiel. En cohérence avec notre raison d’être, nous vous invitons à privilégier une mobilité responsable pour vous rendre sur les lieux de l’atelier.

Vous pouvez également tenter l’expérience en ligne si une mobilité décarbonée vous est difficile !

► INTENTION L’ATELIER : La Fresque des Nouveaux Récits est une expérience collaborative et pédagogique qui vise à empouvoirer les pionniers et pionnières de la transition à travers :

La compréhension des verrous socio-cognitifs à la nécessaire transition,

La reconnexion à son pouvoir créatif,

Le partage de nouveaux récits à travers le monde.

Cette expérience contribue à faire émerger un futur compatible avec les limites planétaires et désirable pour tous.

Comment ? En facilitant l’adoption de comportements soutenables grâce à l’imagination de nouveaux récits.

► DÉROULÉ DE L’ATELIER :

15 minutes de mise en route,

1h15 de compréhension théorique de notre rapport aux récits,

1h30 de mise en récit,

Si vous rencontrez des problèmes de réservation, contactez-nous à l’adresse fresquedesnouveauxrecits@mailo.fr

* Le Festival de l’écologie vous propose plus de 20 évènements du 22 janvier au 12 février 2024 à La Madeleine !

Participez à :

une ou plusieurs « Fresques » : climat, biodiversité, mobilité, textile, partage, notre équilibre, nouveaux récits, renaissance écologique

un atelier « bas carbone » : 2tonnes et Inventons nos vies bas carbone

une conférence sur la biodiversité (par la LPO)

un Repair-café ou un atelier d’upcycling couture (par La Petite Madeleine)

ou bien encore plusieurs expériences collectives : The Week, balade à vélo, découverte du compostage collectif !

Plusieurs évènements sont destinés aux jeunes et/ou à vivre en famille. Programmation complète et inscription sur www.linktr.ee/mpplamadeleine

