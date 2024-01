Fresque du Textile à La Madeleine CCA La Madeleine La Madeleine, vendredi 9 février 2024.

Fresque du Textile à La Madeleine Saviez-vous que la confection textile est quasi-toujours manuelle? Quelle est la différence entre viscose et lyocell ? Pourquoi les vertus du coton bio sont-elles de plus en plus débattues ? Vendredi 9 février, 18h00 CCA La Madeleine

Atelier animé par Marion LESCAUT dans le cadre du Festival de l’écologie de la Madeleine *. Un « chapeau » est prévu en fin d’atelier en fonction de votre appréciation et afin de contribuer à la location de la salle.

Saviez-vous que la confection textile est quasi-toujours manuelle? Quelle est la différence entre viscose et lyocell? Pourquoi les vertus du coton bio sont-elles de plus en plus débattues?

La Fresque du Textile est un atelier ludique et collaboratif. Co-créé par les bénévoles de Green Donut pour sensibiliser aux impacts environnementaux et sociaux de l’industrie textile, son ambition est de susciter la réflexion et le débat sur les actions à la portée des individus et des organisations afin d’aider le secteur à réduire son impact.

Déroulé et infos pratiques

Durée : 3 heures

Un atelier rassemble entre 6 et 8 participant.e.s.

Il fait appel à l’intelligence collective pour reconstituer le cycle de vie d’un produit textile, comprendre ses impacts négatifs et réfléchir aux actions à mettre en place pour les réduire.

L’ animateur.rice veille au bon déroulé de l’atelier et au bien-être de chaque participant.e.

Cette session est destinée aux particuliers.

Si vous souhaitez organiser un atelier pour vos équipes, nous pouvons vous proposer une prestation adaptée.

Vous ne pouvez pas participez à cette date-là ? Consultez notre calendrier pour connaître les autres créneaux proposés.

L’atelier est grandement inspiré du format de la Fresque du Climat. Il est vivement recommandé de participer à cet atelier avant ou après avoir effectué une Fresque du Climat. L’association Green Donut a aussi créé la Fresque des Déchets.

* Le Festival de l’écologie vous propose plus de 20 évènements du 22 janvier au 12 février 2024 à La Madeleine !

Participez à :

une ou plusieurs « Fresques » : climat, biodiversité, mobilité, textile, partage, notre équilibre, nouveaux récits, renaissance écologique

un atelier « bas carbone » : 2tonnes et Inventons nos vies bas carbone

une conférence sur la biodiversité (par la LPO)

un Repair-café ou un atelier d’upcycling couture (par La Petite Madeleine)

ou bien encore plusieurs expériences collectives : The Week, balade à vélo, découverte du compostage collectif !

Plusieurs évènements sont destinés aux jeunes et/ou à vivre en famille.

