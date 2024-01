Fresque de la Renaissance Ecologique à La Madeleine CCA La Madeleine La Madeleine, mercredi 7 février 2024.

Fresque de la Renaissance Ecologique à La Madeleine Avec ses 24 chantiers, La Renaissance Écologique propose une vision de l’avenir et s’appuie sur des solutions qui existent et possibles à concrétiser. Mercredi 7 février, 18h00 CCA La Madeleine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-02-07T18:00:00+01:00 – 2024-02-07T21:00:00+01:00

Fin : 2024-02-07T18:00:00+01:00 – 2024-02-07T21:00:00+01:00

Venez découvrir de façon ludique la méthodologie de la Renaissance Écologique à travers un atelier découverte, pour construire des solutions à travers un processus créatif en intelligence collective.

Cet atelier est organisé dans le cadre du Festival de l’écologie* à La Madeleine !

À quoi ressemble un monde bas carbone et comment pourrions-nous y parvenir ?

C’est le défi que vous propose l’atelier découverte de la Fresque de la Renaissance Écologique dans cet atelier de 3 heures en présentiel. Avec ses 24 chantiers, La Renaissance Écologique propose une vision de l’avenir et s’appuie sur des solutions qui existent et possibles à concrétiser.

Un atelier visuel, créatif et collaboratif permettant la construction de représentations communes, pour imaginer, concevoir et mettre en œuvre les projets d’une société résiliente.

Quelle est notre feuille de route ? Et si on empruntait la route vers la Renaissance Écologique ?

Après une courte introduction sur les enjeux qui nous amènent aujourd’hui à penser un monde nouveau, vous arpenterez silencieusement la fresque pour vous familiariser avec ses moindres détails.

Les objectifs de l’atelier sont de :

Constater que toutes les solutions existent pour construire les transitions écologiques ET sociales

Identifier et mobiliser des leviers d’action à toutes les échelles et les utiliser dans son contexte individuels, professionnels et collectifs

S’initier à la systémie à travers la grille d’analyse proposée par les 24 chantiers.

—

* Le Festival de l’écologie vous propose plus de 20 évènements du 22 janvier au 12 février 2024 à La Madeleine !

Participez à :

une ou plusieurs « Fresques » : climat, biodiversité, mobilité, textile, partage, notre équilibre, nouveaux récits, renaissance écologique

un atelier « bas carbone » : 2tonnes et Inventons nos vies bas carbone

une conférence sur la biodiversité (par la LPO)

un Repair-café ou un atelier d’upcycling couture (par La Petite Madeleine)

– ou bien encore plusieurs expériences collectives : The Week, balade à vélo, découverte du compostage collectif !

Plusieurs évènements sont destinés aux jeunes et/ou à vivre en famille. Programmation complète et inscription sur www.linktr.ee/mpplamadeleine

CCA La Madeleine 35 Rue Saint-Joseph, 59110 La Madeleine La Madeleine 59110 Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.billetweb.fr/fresque-de-la-renaissance-ecologique-07-02-2024-la-madeleine »}] [{« link »: « http://www.linktr.ee/mpplamadeleine »}]