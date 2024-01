LA FRESQUE DE NOTRE EQUILIBRE 04/02 (LA MADELEINE) CCA La Madeleine La Madeleine Catégories d’Évènement: La Madeleine

LA FRESQUE DE NOTRE EQUILIBRE 04/02 (LA MADELEINE) CCA La Madeleine La Madeleine, 4 février 2024, La Madeleine. LA FRESQUE DE NOTRE EQUILIBRE 04/02 (LA MADELEINE) Dimanche 4 février, 14h30 CCA La Madeleine

Début : 2024-02-04T14:30:00+01:00 – 2024-02-04T17:30:00+01:00

Fin : 2024-02-04T14:30:00+01:00 – 2024-02-04T17:30:00+01:00 Cet atelier s’inscrit dans la cadre du festival de l’écologie de La Madeleine *

Un « chapeau » est prévu en fin d’atelier en fonction de votre appréciation et afin de contribuer à la location de la salle. « Il est urgent de ralentir » …On ne croyait pas si bien dire au moment du confinement lié au coronavirus !

Grâce à La Fresque de Notre Équilibre, vous comprendrez enfin de façon ludique et collaborative les liens entre l’écologie, le bien-être et la santé. Cet atelier c’est aussi le début d’une introspection profonde sur notre rapport à soi, au temps et au vivant. Nous allons parler de burn-out, peurs, maladies etc. Il est donc important d’y être préparé mentalement. Matériel : Vous allez repartir de l’atelier avec des notes personnelles. Je vous invite donc à prendre de quoi noter, votre petit carnet de bord par exemple ;) Lieu : CCA, Centre de Culture et d’Animation, 35 Rue Saint-Joseph, 59110 La Madeleine * Le Festival de l’écologie vous propose plus de 20 évènements du 22 janvier au 12 février 2024 à La Madeleine !

Participez à : une ou plusieurs « Fresques » : climat, biodiversité, mobilité, textile, partage, notre équilibre, nouveaux récits, renaissance écologique

un atelier « bas carbone » : 2tonnes et Inventons nos vies bas carbone

une conférence sur la biodiversité (par la LPO)

un Repair-café ou un atelier d’upcycling couture (par La Petite Madeleine)

