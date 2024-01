Fresque du climat adulte 03/02 (La Madeleine) CCA La Madeleine La Madeleine, 3 février 2024, La Madeleine.

Fresque du climat adulte 03/02 (La Madeleine) Samedi 3 février, 14h30 CCA La Madeleine

Début : 2024-02-03T14:30:00+01:00 – 2024-02-03T17:30:00+01:00

Fin : 2024-02-03T14:30:00+01:00 – 2024-02-03T17:30:00+01:00

Cet atelier s’inscrit dans la cadre du festival de l’écologie de La Madeleine *

Un « chapeau » est prévu en fin d’atelier en fonction de votre appréciation et afin de contribuer à la location de la salle.

Vous voulez agir pour le climat mais n’avez pas le temps de devenir climatologue ? En 3 heures, l’atelier collaboratif « la Fresque du Climat » permet de comprendre l’essentiel des enjeux climatiques pour passer à l’action.

‍ La Fresque du Climat permet aux novices comme aux experts de découvrir ou approfondir leur connaissance de ce sujet.

✏️ L’atelier

Pendant 3h, l’atelier rassemble des participant·es et fait appel à la créativité et à l’intelligence collective du groupe pour reconstituer les liens de cause à effet composant la Fresque. Un.e animateur.trice encadre les équipes afin de les guider durant l’atelier, d’assurer une bonne communication entre les membres et de donner des explications supplémentaires.

☀️ Déroulé :

Réflexion (1h30) : découvrir et mettre en lien les cartes pour co-construire la fresque.

Créativité (30min) : décompresser, s’approprier la fresque et créer un esprit d’équipe en l’illustrant.

Debrief (1h) : échanger sur ses émotions, questions, et dessiner des solutions individuelles et collectives.

* Le Festival de l’écologie vous propose plus de 20 évènements du 22 janvier au 12 février 2024 à La Madeleine !

Participez à :

une ou plusieurs « Fresques » : climat, biodiversité, mobilité, textile, partage, notre équilibre, nouveaux récits, renaissance écologique

un atelier « bas carbone » : 2tonnes et Inventons nos vies bas carbone

une conférence sur la biodiversité (par la LPO)

un Repair-café ou un atelier d’upcycling couture (par La Petite Madeleine)

ou bien encore plusieurs expériences collectives : The Week, balade à vélo, découverte du compostage collectif !

Plusieurs évènements sont destinés aux jeunes et/ou à vivre en famille. Programmation complète et inscription sur www.linktr.ee/mpplamadeleine

CCA La Madeleine 35 Rue Saint-Joseph, 59110 La Madeleine La Madeleine 59110 Nord Hauts-de-France